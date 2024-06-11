"Шоу в Лужниках загонит меня в минус" — Полина Гагарина о фантастических затратах на концерт

Полина Гагарина: "Мое шоу в Лужниках не принесет прибыли, а загонит в долги"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина заявила спецкору НСН, что предстоящий концерт в Лужниках не только не принесет ей прибыли, но и может загнать в долги. По ее словам, это благотворительное шоу, которое уйдет в серьезный минус, и она частично использует свои собственные деньги.

Фото: инстаграм аккаунт Полина Гагарина

Несмотря на это, Гагарина уверена в необходимости проведения шоу такого масштаба в России. Режиссер-постановщик Максим Мартынов пообещал зрителям новые визуальные решения и необычные образы певицы для каждого номера.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина явилась на премьеру фильма в компании экс-супруга.