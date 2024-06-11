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"Шоу в Лужниках загонит меня в минус" — Полина Гагарина о фантастических затратах на концерт

Полина Гагарина: "Мое шоу в Лужниках не принесет прибыли, а загонит в долги"

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Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина заявила спецкору НСН, что предстоящий концерт в Лужниках не только не принесет ей прибыли, но и может загнать в долги. По ее словам, это благотворительное шоу, которое уйдет в серьезный минус, и она частично использует свои собственные деньги.

Полина Гагарина: "Мое шоу в Лужниках не принесет прибыли, а загонит в долги"
Фото: инстаграм аккаунт Полина Гагарина

Несмотря на это, Гагарина уверена в необходимости проведения шоу такого масштаба в России. Режиссер-постановщик Максим Мартынов пообещал зрителям новые визуальные решения и необычные образы певицы для каждого номера.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина явилась на премьеру фильма в компании экс-супруга.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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