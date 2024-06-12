"Мне не нужны статусы и звания" — Полина Гагарина о своей независимости на эстраде

Полина Гагарина: "Я не стремлюсь стать новой Аллой Пугачевой"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина на пресс-конференции, посвященной предстоящему шоу в Лужниках 29 июня, заявила, что не стремится стать новой Аллой Пугачевой.

Фото: инстаграм аккаунт Полины Гагариной

Гагарина подчеркнула, что она не является "заменителем" кого-либо, и ее настоящее имя и фамилия — Полина Гагарина. Ей не нужны звания "королевы" или "царицы", поскольку для нее важнее отзывы и благодарность зрителей после концертов.

Певица вспомнила, как после прошлой концертной программы зрители не могли выразить свои восторги словами, что она считает высшим комплиментом и подтверждением правильности выбранного пути.