Актриса Ольга Остроумова объяснила, почему разрушился её брак с актёром Валентином Гафтом

Актриса Остроумова рассказала о причинах развода с Валентином Гафтом

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Народная артистка России Ольга Остроумова рассказала, почему у неё не сложились отношения с актёром Валентином Гафтом.

Фото: https://vk.com/om_ostroumova by ВК-аккаунт Ольги Остроумовой is licensed under public doman

Ольга Остроумова состояла в браке с Валентином Гафтом, однако этот союз не был долговечен. Актёрская пара рассталась.

Актриса объяснила, что Гафт привык к другим женщинам, которых осыпал подарками. Остроумова же вела себя скромно и ни на какие материальные блага не претендовала.

Ранее были названы имена 6 советских актёров, которые терпеть не могли друг друга.

"Я помню, он лежит на даче на диване и говорит: "Нет, мы не подходим друг другу!" — цитирует слова Остроумовой "Вечерняя Москва".

Остроумова считает, что Гафт не принимал её такой, какая она есть. Ему были по душе меркантильные женщины, которых он обожал и баловал.