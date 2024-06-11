Актриса Ольга Остроумова объяснила, почему разрушился её брак с актёром Валентином Гафтом

Народная артистка России Ольга Остроумова рассказала, почему у неё не сложились отношения с актёром Валентином Гафтом.
Ольга Остроумова состояла в браке с Валентином Гафтом, однако этот союз не был долговечен. Актёрская пара рассталась.
Актриса объяснила, что Гафт привык к другим женщинам, которых осыпал подарками. Остроумова же вела себя скромно и ни на какие материальные блага не претендовала.
Ранее были названы имена 6 советских актёров, которые терпеть не могли друг друга.
"Я помню, он лежит на даче на диване и говорит: "Нет, мы не подходим друг другу!" — цитирует слова Остроумовой "Вечерняя Москва".
Остроумова считает, что Гафт не принимал её такой, какая она есть. Ему были по душе меркантильные женщины, которых он обожал и баловал.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.