"Нелепо выглядеть рядом с малолетками" — Юлиан о дуэте Баскова и Милохина

Артист Юлиан считает, что решение Николая Баскова записать дуэт с блогером Даней Милохиным было ошибочным, так как это не принесло Баскову пользы и лишь вызвало смех у публики.
Юлиан подчеркнул, что важно заниматься тем, к чему лежит душа, а не пытаться завоевать новую аудиторию за счет таких коллабораций. Самому Юлиану тоже предлагали выходить на красную дорожку с блогерами для повышения популярности, но он считает это смешным и не соответствующим возрасту.
Также Юлиан рассказал о своем знакомстве и дружбе с известной певицей Людмилой Зыкиной.
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