"Нелепо выглядеть рядом с малолетками" — Юлиан о дуэте Баскова и Милохина

Юлиан раскритиковал Баскова за дуэт с Милохиным и рассказал о дружбе с Зыкиной

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Юлиан считает, что решение Николая Баскова записать дуэт с блогером Даней Милохиным было ошибочным, так как это не принесло Баскову пользы и лишь вызвало смех у публики.

Фото: инстаграм аккаунт Николая Баскова

Юлиан подчеркнул, что важно заниматься тем, к чему лежит душа, а не пытаться завоевать новую аудиторию за счет таких коллабораций. Самому Юлиану тоже предлагали выходить на красную дорожку с блогерами для повышения популярности, но он считает это смешным и не соответствующим возрасту.

Также Юлиан рассказал о своем знакомстве и дружбе с известной певицей Людмилой Зыкиной.