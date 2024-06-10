"Меня раздражает день рождения" — Егор Крид откровенно о депрессии и личной жизни

Популярный певец Егор Крид признался, что страдает от депрессивных мыслей из-за несбывшейся мечты стать молодым отцом.
В прямой трансляции на платформе Twitch он рассказал, что приближающийся 30-й день рождения вызывает у него раздражение и заставляет переосмысливать свою жизнь. Крид подчеркнул, что, несмотря на огромный успех и любовь фанатов, ему не хватает простого человеческого счастья — семьи.
СМИ также сообщили о его возможных отношениях с блогером Аминой Мирзоевой, известной как Tenderlybae, хотя сами знаменитости не подтвердили и не опровергли эти слухи.
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