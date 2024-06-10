"Меня раздражает день рождения" — Егор Крид откровенно о депрессии и личной жизни

Егор Крид признался в депрессии из-за невозможности стать молодым отцом

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный певец Егор Крид признался, что страдает от депрессивных мыслей из-за несбывшейся мечты стать молодым отцом.

Фото: инстаграм аккаунт Егора Крида

В прямой трансляции на платформе Twitch он рассказал, что приближающийся 30-й день рождения вызывает у него раздражение и заставляет переосмысливать свою жизнь. Крид подчеркнул, что, несмотря на огромный успех и любовь фанатов, ему не хватает простого человеческого счастья — семьи.

СМИ также сообщили о его возможных отношениях с блогером Аминой Мирзоевой, известной как Tenderlybae, хотя сами знаменитости не подтвердили и не опровергли эти слухи.