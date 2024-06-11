Ксения Собчак высказалась о новом витке карьеры Мизулиной: на поклон идут не только рэперы

Ксения Собчак прокомментировала новости о новых гостях главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.
Собчак опубликовала две новости. Одна сообщала о том, что глава Роспотребнадзора заявила, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина, а вторая гласит, что с руководителем Лиги встретился глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Журналистка сделала из данных сообщений свой вывод.
"Теперь на поклон к Мизулиной-младшей идут не только рэперы", — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина предупредила россиян о провокаторах, предлагающих совершить противоправные действия, обещая за это денежное вознаграждение.
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