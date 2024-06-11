Актриса Ольга Остроумова объяснила, почему не стала смотреть ремейк фильма "А зори здесь тихие"

Актриса Ольга Остроумова не стала смотреть новую версию фильма "А зори здесь тихие"

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Народная артистка РФ Ольга Остроумова отреагировала на новость о выходе нового фильма по сюжету картины 1972 года "А зори здесь тихие".

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Остроумова отметила, что не понимает, для чего нужно переснимать существующие фильмы.

Ранее Мария Шукшина возмутилась новостью о кинопрокате в России иностранного фильма "Асфальтовые джунгли". Актриса отметила, что в фильме играет актёр Шон Пенн, который активно поддерживает Украину.

"Не видела, не могу, не понимаю и не хочу понимать. Пусть делают, я же не могу запретить, просто смотреть не буду, и всё. Отойду, не моё это", — цитирует слова актрисы "Вечерняя Москва".

В классическом фильме Остроумова сыграла роль девушки с трагической судьбой по имени Женя Комелькова.