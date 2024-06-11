Полина Гагарина назвала "невесткой" звезду "Голоса" Викторию Соломахину, которая встречается с её сыном

Полина Гагарина назвала "невесткой" участницу "Голоса" Викторию Соломахину

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина признала возлюбленную сына Викторию Соломахину, назвав девушку невесткой.

Фото: https://vk.com/polinagagarina by ВК-аккаунт Полины Гагариной is licensed under public doman

Полина приветствует отношения её 17-летнего сына Андрея Кислова со своей бывшей подопечной Викторией Соломахиной, которая стала финалистом шоу "Голос".

"Всё, что касается остальных вопросов про невестку… Я вас умоляю! Сейчас я сказала немного как свекровь. Рано ещё и зелено, пусть ребятам будет счастье, и всё было хорошо", — заявила Гагарина, которая готовится к большому концерту в "Лужниках".

Ранее молодая вокалистка Виктория Соломахина не стала скрывать свои отношения с сыном Полины Гагариной. Она рассказала, что познакомилась с Андреем, когда участвовала в телевизионном проекте "Голос" под наставничеством Гагариной.