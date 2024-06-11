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Барановскую атаковали хейтеры после её призывов рожать в поле: "Кому-то в Англии рожать, а кому-то в поле"

Юлию Барановскую травят из-за слов про роды в полях

1:06
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская стала жертвой атаки хейтеров, которые не могут ей простить слова про русских женщин, которые должны рожать в полях в промежутках между работой.

Юлию Барановскую травят из-за слов про роды в полях
Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under Public domain

Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграме"* фото в элегантном платье, которое выгодно подчёркивает её фигуру.

"Красота в глазах смотрящего", — написала под снимком звезда.

Подписчики Барановской однако снова и снова поднимают скандальную тему с родами в поле. Это заявление звезды ТВ вызвало широкий общественный резонанс.

"Молодец! Покрасовалась? Теперь срочно на покос, в поля. Можно прямо в платье";

"Юлька, а в каком поле лучше рожать?";

"Юлия, почему не показываете пример традиционных ценностей? Кому-то в Англии рожать, а кому-то в поле";

"Юлия, вы в дубайских полях рожали или лондонских?", — писали хейтеры под постом Барановской.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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