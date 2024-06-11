Барановскую атаковали хейтеры после её призывов рожать в поле: "Кому-то в Англии рожать, а кому-то в поле"

Телеведущая Юлия Барановская стала жертвой атаки хейтеров, которые не могут ей простить слова про русских женщин, которые должны рожать в полях в промежутках между работой.
Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграме"* фото в элегантном платье, которое выгодно подчёркивает её фигуру.
"Красота в глазах смотрящего", — написала под снимком звезда.
Подписчики Барановской однако снова и снова поднимают скандальную тему с родами в поле. Это заявление звезды ТВ вызвало широкий общественный резонанс.
"Молодец! Покрасовалась? Теперь срочно на покос, в поля. Можно прямо в платье";
"Юлька, а в каком поле лучше рожать?";
"Юлия, почему не показываете пример традиционных ценностей? Кому-то в Англии рожать, а кому-то в поле";
"Юлия, вы в дубайских полях рожали или лондонских?", — писали хейтеры под постом Барановской.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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