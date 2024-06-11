Вернувшийся в Москву Максим Виторган обратился к сыну Платону от Собчак: "Не будь дураком"

Вернувшийся в Москву Максим Виторган посетил выступление сына Платона

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Максим Виторган показал, как их совместный с Ксенией Собчак сын прекрасно играет на фортепиано.

Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan by Инстаграм Максима Виторгана is licensed under public doman

Виторган вернулся в Москву из Израиля и посетил выступление сына Платона. Мальчик исполнил на фортепиано музыкальную композицию Гайдна.

Актёр вспомнил, что в детстве тоже играл на фортепиано на школьном вечере какую-то детскую пьеску. Занятие музыкой актёр бросил, так как его одноклассница заявила, что на фортепиано играют только девочки.

"Не будь дураком и не слушай советов и мнений о твоей жизни посторонних людей. Пусть тебя это не волнует и никак не касается", — дал рекомендации наследнику Виторган.

Ранее Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона и своей эволюции как отца.