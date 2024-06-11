Вернувшийся в Москву Максим Виторган обратился к сыну Платону от Собчак: "Не будь дураком"

Актёр Максим Виторган показал, как их совместный с Ксенией Собчак сын прекрасно играет на фортепиано.
Виторган вернулся в Москву из Израиля и посетил выступление сына Платона. Мальчик исполнил на фортепиано музыкальную композицию Гайдна.
Актёр вспомнил, что в детстве тоже играл на фортепиано на школьном вечере какую-то детскую пьеску. Занятие музыкой актёр бросил, так как его одноклассница заявила, что на фортепиано играют только девочки.
"Не будь дураком и не слушай советов и мнений о твоей жизни посторонних людей. Пусть тебя это не волнует и никак не касается", — дал рекомендации наследнику Виторган.
Ранее Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона и своей эволюции как отца.
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