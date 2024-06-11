Пресняков и Подольская рассказали, как сложно отдыхать с детьми: капризы, слёзы, ссоры

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская признались, что совместный отдых с детьми не всегда проходит гладко.
Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с женой Натальей Подольской и сыновьями. Он отметил, что считает время, проведённое с семьёй, драгоценным.
"Только не думайте, что у нас всё идеально проходит. Бывают и капризы, и слёзы, и ссоры", — гласит текст под постом звёздной пары.
Одновременно артисты уверены, что это всё же ценное время, когда родители живут интересами детей.
Звёздная пара помогает друг другу, подменяя в деле пригляда за детьми, так как каждому хочется полениться и ничего не делать.
Ранее Владимир Пресняков поздравил сына Тёму с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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