Пресняков и Подольская рассказали, как сложно отдыхать с детьми: капризы, слёзы, ссоры

Пресняков и Подольская рассказали о непростом отдыхе с детьми

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская признались, что совместный отдых с детьми не всегда проходит гладко.

Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public doman

Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с женой Натальей Подольской и сыновьями. Он отметил, что считает время, проведённое с семьёй, драгоценным.

"Только не думайте, что у нас всё идеально проходит. Бывают и капризы, и слёзы, и ссоры", — гласит текст под постом звёздной пары.

Одновременно артисты уверены, что это всё же ценное время, когда родители живут интересами детей.

Звёздная пара помогает друг другу, подменяя в деле пригляда за детьми, так как каждому хочется полениться и ничего не делать.

Ранее Владимир Пресняков поздравил сына Тёму с днём рождения.

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