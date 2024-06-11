Рэпер Тимати объяснил, собирается ли он возвращаться на большую сцену

Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, объяснил, планирует ли он возобновлять сценическую карьеру.
Рэпер Тимати ответил на вопрос о возвращении на большую сцену. Артист объяснил, что за 25 лет работы в шоу-бизнесе он достиг таких профессиональных высот, что теперь чувствует себя в праве посвятить свою жизнь чему-нибудь другому.
При этом артист не прощается со сценой. Он заверил поклонников, что порадует их ещё несколькими концертами. Ближайшее своё выступление он запланировала на июль. Он намерен спеть на площадке VK Fest.
"Соберём обязательно Лужники и споём один, два раза точно ещё", — заявил Тимати.
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