Рэпер Тимати объяснил, собирается ли он возвращаться на большую сцену

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Тимати рассказал о возвращении на большую сцену

0:52
Шоу-бизнес

Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, объяснил, планирует ли он возобновлять сценическую карьеру.

Тимати рассказал о возвращении на большую сцену
Фото: https://vk.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Рэпер Тимати ответил на вопрос о возвращении на большую сцену. Артист объяснил, что за 25 лет работы в шоу-бизнесе он достиг таких профессиональных высот, что теперь чувствует себя в праве посвятить свою жизнь чему-нибудь другому.

При этом артист не прощается со сценой. Он заверил поклонников, что порадует их ещё несколькими концертами. Ближайшее своё выступление он запланировала на июль. Он намерен спеть на площадке VK Fest.

"Соберём обязательно Лужники и споём один, два раза точно ещё", — заявил Тимати.

Ранее мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассекретила мечту внучки Алисы покорить Голливуд.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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