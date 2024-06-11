Коллеги Анастасии Заворотнюк рассказали о первых проявлениях страшной болезни актрисы

Коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, которые снимались с ней в сериале "Я больше не боюсь", рассказали о том времени, когда болезнь звезды стала впервые проявляться.
Актриса Елена Старостина участвовала с Заворотнюк в съёмках. Она вспомнила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже тогда жаловалась на здоровье.
У Анастасии начинались проблемы со зрением. Она не могла прочитать сценарий. Кроме того, Заворотнюк жаловалась на сильные приступы головной боли. Причины такого состояния знаменитости в то время были ещё неизвестны.
Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк проявлялись симптомы онкологического заболевания ещё на съёмках сериала "Моя прекрасная няня".
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.