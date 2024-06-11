Коллеги Анастасии Заворотнюк рассказали о первых проявлениях страшной болезни актрисы

Коллеги Анастасии Заворотнюк вспомнили, как актрису мучили головные боли

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, которые снимались с ней в сериале "Я больше не боюсь", рассказали о том времени, когда болезнь звезды стала впервые проявляться.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Актриса Елена Старостина участвовала с Заворотнюк в съёмках. Она вспомнила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже тогда жаловалась на здоровье.

У Анастасии начинались проблемы со зрением. Она не могла прочитать сценарий. Кроме того, Заворотнюк жаловалась на сильные приступы головной боли. Причины такого состояния знаменитости в то время были ещё неизвестны.

Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк проявлялись симптомы онкологического заболевания ещё на съёмках сериала "Моя прекрасная няня".