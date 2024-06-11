Дочь Валерия Меладзе Софико родила первенца и раскрыла имя новорождённого малыша

Дочь Валерия Меладзе Софико впервые стала мамой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе стал дедушкой. Внука артисту подарила его дочь от первого брака Софико.

Фото: https://vk.com/publicmeladze by ВК-аккаунт Валерия Меладзе is licensed under public doman

Софико Меладзе поделилась в социальных сетях радостным известием. Она родила первенца. На опубликованном документе из родильного дома значится информация о малыше.

24-летняя дочь певца родила мальчика, которого назвали Георгием. Роды прошли в дорогостоящем госпитале "Лапино".

От первого брака у Меладзе трое дочерей: старшая Инга, средняя Софико и младшая Арина. В браке с певицей Альбиной Джанабаевой у артиста родились сын Константин и дочь Агата.

Ранее сообщалось, что первая супруга Валерия Меладзе Ирина Малухина вышла в свет с тремя дочерьми от певца.