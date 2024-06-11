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Мария Шукшина высказалась о конфликте главы "Сбера" Германа Грефа с таксистами

Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с Грефом

1:12
Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина прокомментировала скандал, спровоцированный конфликтом главы "Сбера" Германа Грефа с таксистами из Горно-Алтайска.

Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с Грефом
Фото: @mariashukshina by Телеграм-канал Марии Шукшиной is licensed under public doman

Мария Шукшина не осталась в стороне от резонансной истории вокруг перепалки Германа Грефа с алтайскими таксистами. Актриса напомнила о том, что "Я" — последняя буква в алфавите.

Она привела слова академика Игоря Шафаревича, который отмечал, что привилегированное положение заставляет людей относиться к народу пренебрежительно.

Шукшина считает, что не таким людям следует читать народу лекции о культуре.

"Не уверена, что эти люди являются поведенческим образцом чего-либо, и прежде всего, культуры. Кроме как в торгашестве и ростовщичестве, конечно. Ну и ещё могут научить хамскому и пренебрежительному отношению к другим (естественно, если у этих "других" меньше денег)" — поделилась своим мнением заслуженная артистка России в личном Telegram-канале.

Ранее журналистка Ксения Собчак встала на сторону Германа Грефа, который пытался навести порядок в сфере пассажирских перевозок Горно-Алтайска.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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