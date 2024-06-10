Дочь рэпера Тимати Алиса снялась в сериале в жанре хоррор: "Сама себе сценарист"

Дочь рэпера Тимати Алиса дебютировала в сериале

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь рэпера Тимати Алиса поделилась кадрами сериала, в котором исполнила главную роль.

Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала в социальных сетях фрагмент сериала с внучкой Алисой в главной роли.

"Сама себе сценарист, режиссёр, актриса и кастинг-директор. В общем — "универсальный солдат" и наши любимые подружки @aaa.indira. Жанр — "почти хоррор", — подписала кадры мама рэпера.

По сценарию остросюжетного сериала девочка в исполнении Алисы съедает найденную на полу конфету. После этого с ней начинают твориться пугающие вещи. Ребёнок не узнаёт подруг и выдаёт себя за другого человека. Когда же подруга узнаёт тайну девочки, та заманивает её в свою авантюру.

Ранее дочь рэпера Тимати Алиса заявила о желании уехать в Америку и стать актрисой.