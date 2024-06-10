Зепюр Брутян показала, как отдыхала с мужем Павлом Прилучным и сыном на яхте

Зепюр Брутян поделилась милым курортным контентом. Жена Павла Прилучного опубликовала фото с морской прогулки на яхте.
Зепюр Брутян разместила в "Инстаграме"* семейный фотоснимок. На фото запечатлён актёр Павел Прилучный с женой и сыном. Семья расслабляется на яхте во время морской прогулки.
"Мои. Единственная совместная фотография, какая есть. Наслаждалась своими любимыми весь отдых", — написала Зепюр под снимком.
Семейная пара отдыхала на Сейшельских островах.
Ранее сообщалось, что актёр Павел Прилучный решил через суд отобрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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