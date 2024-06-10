Актриса Мария Кожевникова рассказала о нападении крупной бойцовской собаки

Актриса Мария Кожевникова подняла проблему заведения домашних животных и рассказала, как на неё напал доберман.
Звезда "Универа" поведала, что сын Максим очень просит домашнего питомца. Мальчик мечтает о собаке и ящерице.
Ребёнок, по словам актрисы, приложил все усилия, чтобы заслужить щенка или ящерицу. Максим отлично учится и активно помогает родителям в домашних делах.
Марию останавливает, однако, одно неприятное воспоминание, когда доберман двоюродной сестры её покусал.
"Бася как-то цапнула меня за живот. Мы — дети баловались, а она решила, что дерёмся. Поэтому крупных и бойцовых собак я опасаюсь до сих пор", — написала Кожевникова в "Инстаграме"*.
Она отметила, что опасается, что собака станет её пятым ребёнком, однако звезде и так хватает четверых сыновей.
Ранее Мария Кожевникова рассекретила имя четвёртого ребёнка.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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