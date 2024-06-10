Актриса Мария Кожевникова рассказала о нападении крупной бойцовской собаки

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что её покусала собака

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова подняла проблему заведения домашних животных и рассказала, как на неё напал доберман.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Звезда "Универа" поведала, что сын Максим очень просит домашнего питомца. Мальчик мечтает о собаке и ящерице.

Ребёнок, по словам актрисы, приложил все усилия, чтобы заслужить щенка или ящерицу. Максим отлично учится и активно помогает родителям в домашних делах.

Марию останавливает, однако, одно неприятное воспоминание, когда доберман двоюродной сестры её покусал.

"Бася как-то цапнула меня за живот. Мы — дети баловались, а она решила, что дерёмся. Поэтому крупных и бойцовых собак я опасаюсь до сих пор", — написала Кожевникова в "Инстаграме"*.

Она отметила, что опасается, что собака станет её пятым ребёнком, однако звезде и так хватает четверых сыновей.

Ранее Мария Кожевникова рассекретила имя четвёртого ребёнка.

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