Ксения Бородина показала красавицу-дочь в день 15-летия девочки: "Ты моя душа"

Телеведущая Ксения Бородина поздравила дочь с днём рождения. Девочке исполнилось 15 лет.
Звезда "Дома-2" разместила в "Инстаграме"* кадры с наследницей. Девочка по имени Маруся предстала в образе героини итальянской оперы с красным цветком на шее.
"Моя любимая. Моя доченька. Я смотрю это видео и не могу поверить, что пролетело 15 лет. Я не устану благодарить Бога, что он мне подарил тебя", — написала Бородина под видео с дочкой.
Бородина отметила, что для неё не столь важны красота и ум девочки. Она отметила, что мечтает, чтобы наследница обрела гармонию и спокойствие.
"Ты моя душа", — обратилась к девочке Ксения.
Ранее певица Ани Лорак показала красавицу-дочь от турецкого бизнесмена.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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