Ксения Бородина показала красавицу-дочь в день 15-летия девочки: "Ты моя душа"

Ксения Бородина обратилась к дочери в день её рождения: "Моя любимая"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила дочь с днём рождения. Девочке исполнилось 15 лет.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Звезда "Дома-2" разместила в "Инстаграме"* кадры с наследницей. Девочка по имени Маруся предстала в образе героини итальянской оперы с красным цветком на шее.

"Моя любимая. Моя доченька. Я смотрю это видео и не могу поверить, что пролетело 15 лет. Я не устану благодарить Бога, что он мне подарил тебя", — написала Бородина под видео с дочкой.

Бородина отметила, что для неё не столь важны красота и ум девочки. Она отметила, что мечтает, чтобы наследница обрела гармонию и спокойствие.

"Ты моя душа", — обратилась к девочке Ксения.

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