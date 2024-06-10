Дмитрий Дибров дал советы охладевающим друг к другу супругам: "И бельё купите"

Дибров рассказал, как сохранить страсть в супружеских отношениях

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, как ему уже 15 лет удаётся поддерживать страсть в супружеских отношениях с женой Полиной Дибровой.

Фото: s/dibrovapolina by Телеграм-канал Полины Дибровой is licensed under public doman

Дибров посоветовал мужчинам чаще устраивать для жён сюрпризы. Он рекомендует звать жену на свидание в гостиницу. Там, по его словам, нужно устроить, незабываемую ночь любви.

"И бельё купите. Сколько у нас работающих круглосуточно магазинов, куда ходят всякие пошляки. Пойдите и вы туда, купите это белье!" — объяснил звезда ТВ в беседе на YouTube-канале Надежды Стрелец.

64-летний телеведущий призывает устраивать с женой ролевые игры. Он отметил, что это позволит спасти брак от скуки и рутины.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал про свои доходы.