Дмитрий Дибров дал советы охладевающим друг к другу супругам: "И бельё купите"

Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, как ему уже 15 лет удаётся поддерживать страсть в супружеских отношениях с женой Полиной Дибровой.
Дибров посоветовал мужчинам чаще устраивать для жён сюрпризы. Он рекомендует звать жену на свидание в гостиницу. Там, по его словам, нужно устроить, незабываемую ночь любви.
"И бельё купите. Сколько у нас работающих круглосуточно магазинов, куда ходят всякие пошляки. Пойдите и вы туда, купите это белье!" — объяснил звезда ТВ в беседе на YouTube-канале Надежды Стрелец.
64-летний телеведущий призывает устраивать с женой ролевые игры. Он отметил, что это позволит спасти брак от скуки и рутины.
Ранее Дмитрий Дибров рассказал про свои доходы.
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