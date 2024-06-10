Шукшину возмутило медлительность Министерства культуры РФ: "Кому они это всё говорят?"

Актриса Мария Шукшина не понимает, почему Министерство культуры РФ медлит с принятием решений.
Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что Министерство культуры РФ собирается выдавать прокатные удостоверения только тем фильмам, которые соответствуют традиционным духовно-нравственным ценностям россиян.
"Что ж они всё планируют и планируют! Может, уже пора от планов переходить к действиям?" — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.
Актриса поиронизировала, предположив, что окончательное решение по данному вопросу будет принято не раньше 2050 года.
"А эти бесконечные "надо делать", "планируем" и т. д. и т. п. Кому они это всё говорят? Ведь исполнительная власть — они же сами и есть!" — выразила своё удивление Шукшина.
Ранее Мария Шукшина возмутилась прокатом в России фильма "Асфальтовые джунгли".
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