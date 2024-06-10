Шукшину возмутило медлительность Министерства культуры РФ: "Кому они это всё говорят?"

Мария Шукшина недовольна неповоротливостью Министерства культуры

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина не понимает, почему Министерство культуры РФ медлит с принятием решений.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что Министерство культуры РФ собирается выдавать прокатные удостоверения только тем фильмам, которые соответствуют традиционным духовно-нравственным ценностям россиян.

"Что ж они всё планируют и планируют! Может, уже пора от планов переходить к действиям?" — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.

Актриса поиронизировала, предположив, что окончательное решение по данному вопросу будет принято не раньше 2050 года.

"А эти бесконечные "надо делать", "планируем" и т. д. и т. п. Кому они это всё говорят? Ведь исполнительная власть — они же сами и есть!" — выразила своё удивление Шукшина.

Ранее Мария Шукшина возмутилась прокатом в России фильма "Асфальтовые джунгли".