Названы имена победителей шоу "Сокровища императора", получившие 12 млн рублей

Стали известны лидеры финала шоу "Сокровища императора"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Завершилось шоу "Сокровища императора". Официально объявлено, кто стал обладателем главного приза — 12 миллионов рублей.

Фото: https://t.me/byzovahouse by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

В финале шоу "Сокровища императора" с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном разгорелись нешуточные страсти.

В одно из последних испытаний конкурсанты ходили с горящей свечой и чистили апельсины. Давиду Манукяну и его брату Арману чуть-чуть не хватило до победы.

В финальном испытании от участников требовалось собрать объёмный пазл, состоящий из огромного числа элементов. Соперники вели ожесточённую борьбу, интрига сохранялась до последнего момента.

Победителей и проигравших отделяли всего десять секунд. В итоге 12 миллионов рублей достались Марии Миногаровой и Паруру Арутюновичу.

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Ольги Бузовой "Однажды в джунглях".