Названы имена победителей шоу "Сокровища императора", получившие 12 млн рублей

Завершилось шоу "Сокровища императора". Официально объявлено, кто стал обладателем главного приза — 12 миллионов рублей.
В финале шоу "Сокровища императора" с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном разгорелись нешуточные страсти.
В одно из последних испытаний конкурсанты ходили с горящей свечой и чистили апельсины. Давиду Манукяну и его брату Арману чуть-чуть не хватило до победы.
В финальном испытании от участников требовалось собрать объёмный пазл, состоящий из огромного числа элементов. Соперники вели ожесточённую борьбу, интрига сохранялась до последнего момента.
Победителей и проигравших отделяли всего десять секунд. В итоге 12 миллионов рублей достались Марии Миногаровой и Паруру Арутюновичу.
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