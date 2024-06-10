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Названы имена победителей шоу "Сокровища императора", получившие 12 млн рублей

Стали известны лидеры финала шоу "Сокровища императора"

1:01
Шоу-бизнес

Завершилось шоу "Сокровища императора". Официально объявлено, кто стал обладателем главного приза — 12 миллионов рублей.

Стали известны лидеры финала шоу "Сокровища императора"
Фото: https://t.me/byzovahouse by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

В финале шоу "Сокровища императора" с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном разгорелись нешуточные страсти.

В одно из последних испытаний конкурсанты ходили с горящей свечой и чистили апельсины. Давиду Манукяну и его брату Арману чуть-чуть не хватило до победы.

В финальном испытании от участников требовалось собрать объёмный пазл, состоящий из огромного числа элементов. Соперники вели ожесточённую борьбу, интрига сохранялась до последнего момента.

Победителей и проигравших отделяли всего десять секунд. В итоге 12 миллионов рублей достались Марии Миногаровой и Паруру Арутюновичу.

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Ольги Бузовой "Однажды в джунглях".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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