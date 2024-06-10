Отец Жанны Фриске рассказал, как аферисты пытались подкупить сотрудников морга после смерти певицы

Отец певицы Жанны Фриске рассказал, как злоумышленники собирались нажиться на смерти певицы.
Певица Жанна Фриске умерла 9 лет назад. Только сейчас отец звезды рассказал, с каким ужасом столкнулся, когда не стало его любимой дочери.
Владимир Фриске вспомнил, что когда они вели подготовку к похоронам Жанны, некие аферисты хотели заработать на смерти звезды.
"Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион, чтобы её заснять голой", — заявил отец певицы в анонсе программы "Звезды сошлись" на НТВ.
Мужчина объяснил, что сотрудники морга не пошли на сделку с тёмными личностями, поэтому утечек фото Жанны в Сеть удалось избежать.
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