Похудевшая и помолодевшая певица Анна Нетребко потрясла поклонников: "Ты стареешь наоборот"

Звезда мировой оперы Анна Нетребко поразила поклонников своим шикарным внешним видом.
Певица Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* фото с прогулки по улицам Милана. 52-летняя оперная дива продемонстрировала шикарные стройные ноги в мини-шортиках.
Поклонники артистки были потрясены её преображением. Они осыпали звезду комплиментами.
"Всё же очень хорошо, что похудела, лет на 20 вернулась назад";
"Ты стареешь наоборот! Белиссимо!";
"Шикарная, ножки";
"Как тебе удаётся быть такой молодой и прекрасной? Шикарная Анна", — писали фолловеры под снимком певицы.
Ранее оперная певица Анна Нетребко показала своего особенного сына Тияго с няней.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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