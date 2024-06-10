Похудевшая и помолодевшая певица Анна Нетребко потрясла поклонников: "Ты стареешь наоборот"

Звезда мировой оперы Анна Нетребко поразила поклонников своим шикарным внешним видом.

Певица Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* фото с прогулки по улицам Милана. 52-летняя оперная дива продемонстрировала шикарные стройные ноги в мини-шортиках.

Поклонники артистки были потрясены её преображением. Они осыпали звезду комплиментами.

"Всё же очень хорошо, что похудела, лет на 20 вернулась назад";

"Ты стареешь наоборот! Белиссимо!";

"Шикарная, ножки";

"Как тебе удаётся быть такой молодой и прекрасной? Шикарная Анна", — писали фолловеры под снимком певицы.