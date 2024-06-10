Певица Алла Пугачёва перебирается жить в Юрмалу, где у неё есть недвижимость

Певица Алла Пугачёва решила пожить в Латвии после отдыха на Кипре.
Как сообщает издание Woman.ru, певицу Аллу Пугачёву в последнее время часто замечали на прогулках на Кипре. Климат этого туристического местечка, однако, не очень подходит Примадонне.
По словам инсайдера, от влажности и жары, которая поднимается до 43-х градусов, у звезды начинаются различные недомогания. В частности, у певицы опухают ноги.
Климат Юрмалы более походит народной артистке СССР. Она перебирается в Латвию, где у неё есть недвижимость. Певица периодически живёт на своей вилле в Юрмале.
Ранее сообщалось, что крёстная дочь Аллы Пугачёвой Алина Галкина выпустила свой первый сингл.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.