Певица Алла Пугачёва перебирается жить в Юрмалу, где у неё есть недвижимость

Певица Алла Пугачёва переселяется в Юрмалу

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва решила пожить в Латвии после отдыха на Кипре.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Как сообщает издание Woman.ru, певицу Аллу Пугачёву в последнее время часто замечали на прогулках на Кипре. Климат этого туристического местечка, однако, не очень подходит Примадонне.

По словам инсайдера, от влажности и жары, которая поднимается до 43-х градусов, у звезды начинаются различные недомогания. В частности, у певицы опухают ноги.

Климат Юрмалы более походит народной артистке СССР. Она перебирается в Латвию, где у неё есть недвижимость. Певица периодически живёт на своей вилле в Юрмале.

Ранее сообщалось, что крёстная дочь Аллы Пугачёвой Алина Галкина выпустила свой первый сингл.