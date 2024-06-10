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Певица Алла Пугачёва перебирается жить в Юрмалу, где у неё есть недвижимость

Певица Алла Пугачёва переселяется в Юрмалу

0:50
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва решила пожить в Латвии после отдыха на Кипре.

Певица Алла Пугачёва переселяется в Юрмалу
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Как сообщает издание Woman.ru, певицу Аллу Пугачёву в последнее время часто замечали на прогулках на Кипре. Климат этого туристического местечка, однако, не очень подходит Примадонне.

По словам инсайдера, от влажности и жары, которая поднимается до 43-х градусов, у звезды начинаются различные недомогания. В частности, у певицы опухают ноги.

Климат Юрмалы более походит народной артистке СССР. Она перебирается в Латвию, где у неё есть недвижимость. Певица периодически живёт на своей вилле в Юрмале.

Ранее сообщалось, что крёстная дочь Аллы Пугачёвой Алина Галкина выпустила свой первый сингл.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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