Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, почему не боится, что молодая жена ему изменит

Дмитрий Дибров рассказал, что его жена пользуется популярностью у мужчин

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, как его 33-летняя супруга Полина реагирует на подкаты со стороны посторонних мужчин.

Фото: https://www.instagram.com/polinadibrova by Инстаграм Полины Дибровой is licensed under public doman

Дмитрий Дибров признал, что его молодая супруга вызывает интерес у противоположного пола. Звезда ТВ рассказал, что, когда его жена передвигается на подаренном им кабриолете с открытым верхом, то мужчины кидают ей записки с номерами телефонов.

64-летний телеведущий полностью уверен в верности жены, так как он владеет приёмами, позволяющими ему сохранить страсть в отношениях.

"Я знаю, куда потом уходят эти записки — в туалет. Потому что она возвращается домой, а тут мы с детьми что-нибудь да придумываем", — поделился своей историей Дибров на YouTube-канале "Стрелец-молодец".

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