Ани Лорак показала красавицу-дочь от турецкого бизнесмена: "Очень яркая внешность"

Певица Ани Лорак похвасталась 13-летней дочерью, которая празднует свой день рождения.
Ани Лорак опубликовала в "Инстаграме"* фото наследницы. Единственной дочери звезды Софии от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу исполнилось 13 лет.
"С днём рождения, моя любимая доченька! Будь самой счастливой!" — написала под снимком артистка.
Поклонники Лорак осыпали комплиментами красавицу-дочь певицы.
"Как Соня выросла! Когда?";
"Какая же Сонечка красивая, и всё больше и больше становится на Вас похожа. Очень яркая внешность. Было бы круто, если бы Сонечка стала актрисой";
"Повзрослела красотка, надо снимать ей клип";
"Ого, так кардинально изменилась", — писали фолловеры под постом звезды.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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