Ани Лорак показала красавицу-дочь от турецкого бизнесмена: "Очень яркая внешность"

Певица Ани Лорак показала повзрослевшую дочь в день рождения девочки

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак похвасталась 13-летней дочерью, которая празднует свой день рождения.

Фото: https://www.instagram.com/anilorak by Инстаграм Ани Лорак is licensed under public doman

Ани Лорак опубликовала в "Инстаграме"* фото наследницы. Единственной дочери звезды Софии от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу исполнилось 13 лет.

"С днём рождения, моя любимая доченька! Будь самой счастливой!" — написала под снимком артистка.

Поклонники Лорак осыпали комплиментами красавицу-дочь певицы.

"Как Соня выросла! Когда?"; "Какая же Сонечка красивая, и всё больше и больше становится на Вас похожа. Очень яркая внешность. Было бы круто, если бы Сонечка стала актрисой"; "Повзрослела красотка, надо снимать ей клип"; "Ого, так кардинально изменилась", — писали фолловеры под постом звезды.

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