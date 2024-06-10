Иосиф Пригожин и певица Валерия романтично отметили 20-летие со дня свадьбы

Пригожин показал, как они с Валерией отметили фарфоровую свадьбу

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин показал фото с праздника в честь 20-летия со дня свадьбы с певицей Валерией.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman

Пригожин разметил в "Инстаграме"* романтические кадры с празднования Фарфоровой свадьбы. На фото певица Валерия и Иосиф стоят рядом с огромным букетом цветов.

"Романтично, красиво и вкусно", — подписал под фото продюсер.

Пригожин погрузился в воспоминая 20-летней давности. Он отметил, что ему кажется, что их с Валерией свадьба была словно вчера.

"Я благодарен своей любимой за любовь и женскую мудрость. Порадуйтесь с нами, порадуйтесь за нас, если можете", — обратился к подписчикам шоумен.

К поздравлениям присоединилась Наташа Королёва.

"Совет да любовь!" — написала певица под постом Пригожина.

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