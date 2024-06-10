Иосиф Пригожин и певица Валерия романтично отметили 20-летие со дня свадьбы

Продюсер Иосиф Пригожин показал фото с праздника в честь 20-летия со дня свадьбы с певицей Валерией.
Пригожин разметил в "Инстаграме"* романтические кадры с празднования Фарфоровой свадьбы. На фото певица Валерия и Иосиф стоят рядом с огромным букетом цветов.
"Романтично, красиво и вкусно", — подписал под фото продюсер.
Пригожин погрузился в воспоминая 20-летней давности. Он отметил, что ему кажется, что их с Валерией свадьба была словно вчера.
"Я благодарен своей любимой за любовь и женскую мудрость. Порадуйтесь с нами, порадуйтесь за нас, если можете", — обратился к подписчикам шоумен.
К поздравлениям присоединилась Наташа Королёва.
"Совет да любовь!" — написала певица под постом Пригожина.
Ранее телеведущая Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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