Марию Погребняк возмутили экскортницы на ПМЭФ: пропаганда разгульного образа жизни

Блогера Марию Погребняк возмутили жрицы любви на ПМЭФ

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк поддержала Алёну Водонаеву в её высказываниях о жрицах любви на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman

Погребняк взволновала тема засилья женщин лёгкого поведения на ПМЭФ. Марию, однако, не заботит тема уплаты эскортницами налогов. Она отметила, что многие девушки являются индивидуальными предпринимательницами.

Блогер больше заботит то, что жрицы любви на ПМЭФ становятся центром всеобщего внимания.

Погребняк напомнила о том, что нынешний год объявлен годом семьи, однако лидеры мнений смакуют развратные темы.

"Всем миром мы осуждали "голую вечеринку", обсуждали наряды звёзд на эстраде. Депутаты даже подумывают дресс-код для артистов ввести, а тут откровенную пропаганду разгульного образа жизни, нарочито демонстрируемого, все игнорят", — выразила Мария возмущение в своём Telegram-канале.

Ранее звезда "Дома-2" Алёна Водонаева решила бороться с эскортницами на ПМЭФ.