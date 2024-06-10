Роза Сябитова раскрыла секреты крепкого брака: ухоженность важнее ужина

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Роза Сябитова поделилась правилами для счастливого брака

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Шоу-бизнес

Роза Сябитова, главная сваха страны, в своем Telegram-канале поделилась основными правилами для крепкого брака, которые, по её мнению, должна знать каждая женщина.

Роза Сябитова поделилась правилами для счастливого брака
Фото: Wikipedia by RBairamov is licensed under CC BY-SA 4.0

Первое правило: при выборе между уборкой, готовкой и уходом за собой следует отдавать предпочтение ухоженному внешнему виду. Встречать мужа лучше красивой и ухоженной, чем с накрытым столом, но с грязной головой.

Второе правило: женщина не должна жалеть мужчину, так как жалость крадет мужество. Мужчина должен быть опорой и защитой для своей женщины и семьи, его надо поддерживать, а не жалеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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