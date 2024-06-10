Джуна предсказала смерть Талькова: Садальский раскрыл подробности

Актер Стас Садальский рассказал в своем блоге, что провидица Джуна предсказала последний концерт Игоря Талькова. Джуна, дружившая с музыкантом, предупреждала его о грядущей беде, но Тальков не воспринял её предсказания всерьез.
Садальский вспоминает, как Джуна просила Талькова не идти на роковой концерт в Петербурге, предупреждая, что это будет его последнее выступление.
Спустя более 30 лет следователи назвали главным подозреваемым в убийстве Талькова его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана, который сейчас живет в Израиле. Согласно версии правоохранителей, Шляфман случайно смертельно ранил Талькова, целясь в охранника певицы Азизы.
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