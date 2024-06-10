Джуна предсказала смерть Талькова: Садальский раскрыл подробности

Садальский рассказал о предсказании Джуны, предвещавшем гибель Игоря Талькова

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Стас Садальский рассказал в своем блоге, что провидица Джуна предсказала последний концерт Игоря Талькова. Джуна, дружившая с музыкантом, предупреждала его о грядущей беде, но Тальков не воспринял её предсказания всерьез.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0

Садальский вспоминает, как Джуна просила Талькова не идти на роковой концерт в Петербурге, предупреждая, что это будет его последнее выступление.

Спустя более 30 лет следователи назвали главным подозреваемым в убийстве Талькова его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана, который сейчас живет в Израиле. Согласно версии правоохранителей, Шляфман случайно смертельно ранил Талькова, целясь в охранника певицы Азизы.