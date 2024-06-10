"Она обязана мне славой": Прохор Шаляпин раскрыл скандальные подробности отношений с Калашниковой

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова когда-то были вместе, но в 2016 году их отношения закончились скандалом. Анна заявила, что беременна от Прохора, но ДНК-экспертиза показала, что он не отец ребенка.
Шаляпин в интервью НТВ заявил, что сделал Калашникову известной персоной и что её популярность — результат его усилий. Анна, в свою очередь, считает себя пострадавшей, утверждая, что Шаляпин устроил шоу для некрасивого разрыва, выставив её обманщицей и разлучницей.
Споры об их прошлом продолжаются, несмотря на то, что история с ребенком уже забыта.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.