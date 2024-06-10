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"Она обязана мне славой": Прохор Шаляпин раскрыл скандальные подробности отношений с Калашниковой

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова: откровения о прошлом и взаимные обвинения

0:42
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова когда-то были вместе, но в 2016 году их отношения закончились скандалом. Анна заявила, что беременна от Прохора, но ДНК-экспертиза показала, что он не отец ребенка.

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова: откровения о прошлом и взаимные обвинения
Фото: Wikipedia by Kalendar is licensed under CC BY-SA 4.0

Шаляпин в интервью НТВ заявил, что сделал Калашникову известной персоной и что её популярность — результат его усилий. Анна, в свою очередь, считает себя пострадавшей, утверждая, что Шаляпин устроил шоу для некрасивого разрыва, выставив её обманщицей и разлучницей.

Споры об их прошлом продолжаются, несмотря на то, что история с ребенком уже забыта.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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