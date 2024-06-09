Гоген Солнцев тайно подмешивал таблетки бывшей жене

Гоген Солнцев в YouTube-шоу "Секретик" признался, что подмешивал бывшей жене Екатерине Терешкович таблетки от алкоголизма. Когда её зависимость достигла пика, шоумен решил бороться с этим тайно, добавляя лекарства в еду.
Таблетки вызывали тяжелую реакцию на алкоголь, что убеждало Терешкович, что у неё проблемы с печенью. Однако её собутыльники раскрыли замысел Солнцева. Гоген подчеркнул, что не пытался её убить, а просто хотел помочь, так как она пожилой человек.
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