"Я обалдела": Маша Распутина шокирована поведением дочери, бросившей МГИМО

Маша Распутина рассказала о проблемах с дочерью, бросившей учебу и посещающей ток-шоу

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У певицы Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова есть дочь Мария, которая доставляет родителям много хлопот. Девушка с трудом закончила школу, и родители потратили значительные средства, чтобы устроить её в МГИМО на факультет "Связи с общественностью".

Фото: инстаграм аккаунт Маши Распутиной

Однако Мария бросила учебу и начала активно участвовать в ток-шоу, где обвиняла родителей в плохих отношениях и сводного брата в попытке изнасилования.

Распутина признала свои ошибки в воспитании дочери и назвала её занятия "очень нехорошими". Певица откровенно рассказала о своих проблемах в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".