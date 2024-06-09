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"Я обалдела": Маша Распутина шокирована поведением дочери, бросившей МГИМО

Маша Распутина рассказала о проблемах с дочерью, бросившей учебу и посещающей ток-шоу

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Шоу-бизнес

У певицы Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова есть дочь Мария, которая доставляет родителям много хлопот. Девушка с трудом закончила школу, и родители потратили значительные средства, чтобы устроить её в МГИМО на факультет "Связи с общественностью".

Маша Распутина рассказала о проблемах с дочерью, бросившей учебу и посещающей ток-шоу
Фото: инстаграм аккаунт Маши Распутиной

Однако Мария бросила учебу и начала активно участвовать в ток-шоу, где обвиняла родителей в плохих отношениях и сводного брата в попытке изнасилования.

Распутина признала свои ошибки в воспитании дочери и назвала её занятия "очень нехорошими". Певица откровенно рассказала о своих проблемах в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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