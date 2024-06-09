"Он меня любит, чтобы сбежать": Татьяна Буланова о миллионных долгах мужа

Татьяна Буланова прокомментировала финансовые трудности супруга

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Буланова впервые прокомментировала слухи о финансовых проблемах своего мужа Валерия Руднева. Журналисты выяснили, что бизнесмен должен 10 миллионов рублей по кредитам, 843 тысячи исполнительных сборов и еще 1,5 миллиона рублей иных платежей.

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Буланова уверена, что Руднев справится с ситуацией и не сбежит. Она отметила, что это не долги, а поручительство, и что слухи о его штрафах за нарушение ПДД неверны, так как на него не зарегистрированы автомобили. Скоро пара отметит годовщину свадьбы, и Буланова надеется на скорое разрешение проблем. Также она не исключает возможность взять двойную фамилию.