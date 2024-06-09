Шура отпраздновал день рождения и купил квартиру в центре Москвы

Александр Медведев, известный как Шура, отметил свой 49-й день рождения в одном из московских баров, принимая друзей и подарки. Самым важным подарком для него стала покупка квартиры в центре Москвы на Остоженке за более чем 70 миллионов рублей, для чего он взял ипотеку.
Ранее Шура потерял свою первую московскую квартиру, приобретенную 20 лет назад за 100 тысяч долларов, из-за мошенничества. Позднее он купил трехкомнатную квартиру в элитном комплексе на западе Москвы за 40 миллионов рублей, которую сдал в аренду, и погасил ипотеку досрочно. Теперь артист снова взял ипотеку ради квартиры своей мечты.
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