Шура отпраздновал день рождения и купил квартиру в центре Москвы

Шура купил квартиру за 70 миллионов рублей: как певец отметил день рождения

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Медведев, известный как Шура, отметил свой 49-й день рождения в одном из московских баров, принимая друзей и подарки. Самым важным подарком для него стала покупка квартиры в центре Москвы на Остоженке за более чем 70 миллионов рублей, для чего он взял ипотеку.

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Ранее Шура потерял свою первую московскую квартиру, приобретенную 20 лет назад за 100 тысяч долларов, из-за мошенничества. Позднее он купил трехкомнатную квартиру в элитном комплексе на западе Москвы за 40 миллионов рублей, которую сдал в аренду, и погасил ипотеку досрочно. Теперь артист снова взял ипотеку ради квартиры своей мечты.