Предположение общественника: Богомолов и Собчак расстались из-за политических разногласий?

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил, что Константин Богомолов, художественный руководитель Театра Романа Виктюка, расстался с журналисткой Ксенией Собчак.
Это предположение он высказал в своем Telegram-канале, комментируя слова Богомолова о брезгливости к певцу Андрею Макаревичу* и другим критикам России. Бородин обратил внимание на то, что Собчак часто появляется одна, упомянув её отдых в Каннах и работу на ПМЭФ.
Он высказал мнение, что причиной разрыва могут быть политические разногласия между Богомоловым и Собчак.
* — признан иностранным агентом.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".