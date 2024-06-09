Предположение общественника: Богомолов и Собчак расстались из-за политических разногласий?

Виталий Бородин предположил причину развода Константина Богомолова и Ксении Собчак

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил, что Константин Богомолов, художественный руководитель Театра Романа Виктюка, расстался с журналисткой Ксенией Собчак.

Фото: инстаграм аккаунт Константина Богомолова

Это предположение он высказал в своем Telegram-канале, комментируя слова Богомолова о брезгливости к певцу Андрею Макаревичу* и другим критикам России. Бородин обратил внимание на то, что Собчак часто появляется одна, упомянув её отдых в Каннах и работу на ПМЭФ.

Он высказал мнение, что причиной разрыва могут быть политические разногласия между Богомоловым и Собчак.

* — признан иностранным агентом.