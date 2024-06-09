"Только брезгливость": Богомолов жестко высказался об уехавших артистах

Константин Богомолов оскорблен уехавшими из России артистами

Константин Богомолов, режиссер и супруг Ксении Собчак, выразил свое отношение к артистам, покинувшим Россию, заявив, что испытывает к ним только брезгливость. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

Фото: инстаграм аккаунт Константина Богомолова

Богомолов подчеркнул, что ни он, ни его жена не собираются покидать страну. Режиссер также отметил важное событие в своей карьере — его назначение в Театр Романа Виктюка, что он считает серьезным профессиональным вызовом.

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