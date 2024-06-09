Лерчек исправила дефекты речи и нашла себя без интернета

Валерия Чекалина рассказала о пользе жизни без интернета и саморазвитии

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, призналась, что период без интернета помог ей с саморазвитием и исправлением дефектов речи. В интервью на Петербургском международном форуме она рассказала, что тренировалась с помощью скороговорок и смогла улучшить произношение букв "р" и "л".

Фото: инстаграм аккаунт Валерии Чекалиной

Этот период позволил ей переосмыслить свою жизнь и определить, чем заниматься дальше без "Инстаграма"*. Лерчек получила поддержку от друзей и нашла новые пути для самореализации. Валерия Чекалина стала известна благодаря популярным курсам похудения и резонансным скандалам, включая уголовные дела против неё и её мужа, а также недавний развод.

* — запрещенная социальная сеть.