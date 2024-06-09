Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владелец кузовного автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют
Ученые открыли суперорганизм, ДНК которого в 50 раз больше человеческого
Более 16 стран подтвердили участие в "Интервидении" — российском аналоге Евровидения
Флок или велюр: какой материал выбрать для дивана в современном интерьере
Безопасный солнцезащитный крем: ключевые ингредиенты для защиты кожи
Автоэксперт Константинов перечислил 3 признака неисправности топливного фильтра
Что такое факультативно-облигаторное перестрахование?
Россия приняла 140 тысяч китайских туристов после запуска безвизового режима
Банановое мороженое с изюмом: готовим дома
Лерчек исправила дефекты речи и нашла себя без интернета

Валерия Чекалина рассказала о пользе жизни без интернета и саморазвитии

0:47
Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, призналась, что период без интернета помог ей с саморазвитием и исправлением дефектов речи. В интервью на Петербургском международном форуме она рассказала, что тренировалась с помощью скороговорок и смогла улучшить произношение букв "р" и "л".

Валерия Чекалина рассказала о пользе жизни без интернета и саморазвитии
Фото: инстаграм аккаунт Валерии Чекалиной

Этот период позволил ей переосмыслить свою жизнь и определить, чем заниматься дальше без "Инстаграма"*. Лерчек получила поддержку от друзей и нашла новые пути для самореализации. Валерия Чекалина стала известна благодаря популярным курсам похудения и резонансным скандалам, включая уголовные дела против неё и её мужа, а также недавний развод.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Россия приняла 140 тысяч китайских туристов после запуска безвизового режима
Банановое мороженое с изюмом: готовим дома
Как избавиться от огнёвки на крыжовнике?
Топ-5 фильмов, которые помогут пережить расставание
В Париже рекламируют Олимпиаду при помощи фото с Исинбаевой с российским флагом
Что нельзя разрешать делать кошке после стерилизации
Ученые из США стоят на пороге технологического прорыва с новыми конденсаторами
Как правильно зонировать совмещённый санузел
Алексей Панин* прокомментировал включение в реестр экстремистов и террористов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников