Интервидение против Евровидения: более 16 стран присоединились к российскому музыкальному конкурсу

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сообщил, что более 16 стран подтвердили участие в Международном конкурсе популярной музыки "Интервидение".
Конкурс, являющийся российским аналогом "Евровидения", пройдет в конце 2024 или начале 2025 года. Интерес к "Интервидению" проявили страны Латинской Америки, Центральной Азии, СНГ, а также Китай, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Куба и Бразилия. Приглашения были отправлены странам СНГ, БРИКС, ШОС и ряду государств Латинской Америки.
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