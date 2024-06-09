"Мне неинтересно": Алексей Панин* шокировал заявлением о России и своей судьбе

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Алексей Панин* прокомментировал включение в реестр экстремистов и террористов

0:43
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин* заявил в интервью "Газете.Ru", что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов, так как не живет в России и ему неинтересно, кого объявляют экстремистами.

Алексей Панин* прокомментировал включение в реестр экстремистов и террористов
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Панин* добавил, что не получал никаких обвинений и считает это "абсолютным бредом".

В мае Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла его в список террористов и экстремистов, а в феврале Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о призывах к терроризму. Панин* заявил, что никогда не вернется в Россию, обвиняя россиян в своих проблемах.

* — включен в список террористов и экстремистов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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