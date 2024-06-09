"Мне неинтересно": Алексей Панин* шокировал заявлением о России и своей судьбе

Актер Алексей Панин* заявил в интервью "Газете.Ru", что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов, так как не живет в России и ему неинтересно, кого объявляют экстремистами.
Панин* добавил, что не получал никаких обвинений и считает это "абсолютным бредом".
В мае Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла его в список террористов и экстремистов, а в феврале Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о призывах к терроризму. Панин* заявил, что никогда не вернется в Россию, обвиняя россиян в своих проблемах.
* — включен в список террористов и экстремистов.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".