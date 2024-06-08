После скандала Анастасия Ивлеева сменила имидж и открыла новый бар в Москве

Анастасия Ивлеева, сменив имидж после скандальной вечеринки, открыла новый бар Nudles в центре Москвы вместе с ресторатором Александром Пичугиным.
Концепция заведения, предлагающего азиатские блюда и коктейли, была вдохновлена путешествиями Ивлеевой по Азии. На открытии, куда можно было попасть за 3000 рублей, 33-летняя блогер встречала гостей в белой футболке с изображением тигра и сама смешивала коктейли за барной стойкой.
Ранее Ивлеева рассказала о неискренности в российском шоу-бизнесе и подчеркнула, что после "отмены" из-за "голой" вечеринки в ее жизни ничего не изменилось.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".