Максим Виторган о воспитании сына от Ксении Собчак: "Ему очень повезло"

Максим Виторган, актер театра и кино, в интервью youtube-каналу "Юзефович" поделился своими мыслями о воспитании сына Платона, рожденного в браке с Ксенией Собчак.
Виторган считает, что Платону повезло, так как на старших детях он уже совершил многие педагогические ошибки. Несмотря на новую семью экс-супруги, Максим уделяет много времени Платону, читал ему книги по телефону на ночь после развода.
Ранее в шоу "Есть будем?" Виторган готовил пасту аррабиата, и Ксения Собчак ошибочно выбрала другое блюдо, удивившись, когда узнала, что понравившееся ей блюдо приготовил не он.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".