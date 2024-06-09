Максим Виторган о воспитании сына от Ксении Собчак: "Ему очень повезло"

Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона и своей эволюции как отца

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Виторган, актер театра и кино, в интервью youtube-каналу "Юзефович" поделился своими мыслями о воспитании сына Платона, рожденного в браке с Ксенией Собчак.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Виторгана

Виторган считает, что Платону повезло, так как на старших детях он уже совершил многие педагогические ошибки. Несмотря на новую семью экс-супруги, Максим уделяет много времени Платону, читал ему книги по телефону на ночь после развода.

Ранее в шоу "Есть будем?" Виторган готовил пасту аррабиата, и Ксения Собчак ошибочно выбрала другое блюдо, удивившись, когда узнала, что понравившееся ей блюдо приготовил не он.