МакSим победила зависимость и готовит новый хит

В июле прошлого года певица МакSим призналась в своей зависимости от алкоголя, обратившись к поклонникам из рехаба. Она рассказала, что начала употреблять алкоголь после болезни, чтобы подстегнуть себя для работы.
После прохождения курса лечения МакSим сообщила, что справилась с зависимостью. По словам её директора Яны Богушевской, сейчас певица гастролирует в спокойном режиме, проводит много съемок и записала новую песню, дата выхода которой пока не объявлена.
МакSим также занимается своей школой искусств, но не планирует расширять её или открывать новые филиалы в ближайшее время.
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