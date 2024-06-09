Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему спокойная собака вдруг начала рычать: 2 возможные причины
Рецепт сэндвича с салатом из консервированного тунца на завтрак
Как отказ от ролей привёл к славе других актёров
Риски сияющих ногтей: ультрафиолет и гель-лаки могут угрожать здоровью кожи
Эксперты рассказали, как избежать проблем с багажом при авиапутешествии
Fit Service: основой долгой жизни мотора является своевременная замена масла
Что такое взаимное страхование?
Ключевые правила выращивания кабачков
Нигматуллин считает, что у Сафонова есть хорошие шансы в "ПСЖ"
МакSим победила зависимость и готовит новый хит

МакSим вернулась к работе после лечения от алкоголизма

0:41
Шоу-бизнес

В июле прошлого года певица МакSим призналась в своей зависимости от алкоголя, обратившись к поклонникам из рехаба. Она рассказала, что начала употреблять алкоголь после болезни, чтобы подстегнуть себя для работы.

МакSим вернулась к работе после лечения от алкоголизма
Фото: инстаграм аккаунт Марины Максимовой

После прохождения курса лечения МакSим сообщила, что справилась с зависимостью. По словам её директора Яны Богушевской, сейчас певица гастролирует в спокойном режиме, проводит много съемок и записала новую песню, дата выхода которой пока не объявлена.

МакSим также занимается своей школой искусств, но не планирует расширять её или открывать новые филиалы в ближайшее время.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Французские самолёты Mirage 2000 на Украине мгновенно станут целью Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Рецепт сэндвича с салатом из консервированного тунца на завтрак
МакSим вернулась к работе после лечения от алкоголизма
Как отказ от ролей привёл к славе других актёров
Риски сияющих ногтей: ультрафиолет и гель-лаки могут угрожать здоровью кожи
Эксперты рассказали, как избежать проблем с багажом при авиапутешествии
Сергей Моисеев: "Харьков случайно оказался в составе Украины"
Fit Service: основой долгой жизни мотора является своевременная замена масла
Что такое взаимное страхование?
Ключевые правила выращивания кабачков
Нигматуллин считает, что у Сафонова есть хорошие шансы в "ПСЖ"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников