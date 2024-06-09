После скандала в Уфе Ольга Бузова поразила всех скромным нарядом на ПМЭФ

Ольга Бузова выступила в Петербурге на закрытой вечеринке RUTUBE, проходившей на катере в последний день ПМЭФ.
Гостей форума развлекали и катали по ночной Неве. Певица появилась в скромном облегающем черном платье с блестками выше колен, открыв только одно плечо. Это выступление контрастировало с её недавним скандальным нарядом в Уфе, который общественники сочли неприличным.
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