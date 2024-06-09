После скандала в Уфе Ольга Бузова поразила всех скромным нарядом на ПМЭФ

Ольга Бузова выступила на закрытой вечеринке RUTUBE на ПМЭФ в скромном наряде

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила в Петербурге на закрытой вечеринке RUTUBE, проходившей на катере в последний день ПМЭФ.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Гостей форума развлекали и катали по ночной Неве. Певица появилась в скромном облегающем черном платье с блестками выше колен, открыв только одно плечо. Это выступление контрастировало с её недавним скандальным нарядом в Уфе, который общественники сочли неприличным.

На фоне этого депутат Ирина Филатова предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, что стало предметом обсуждения.