Фурор в Лужниках: "Три дня дождя" собрали более 4 тысяч зрителей на новом фестивале

Российская рок-группа "Три дня дождя" стала первой, кто выступил на открытии крупнейшей фестивальной площадки Москвы в Лужниках. Концерт посетили более 4 тысяч человек. Программа была разделена на электронную и акустическую части, где солист Глеб Викторов пел под гитару.
Группа представила любимые треки в разных стилях. В будущем на новой площадке выступят Тося Чайкина, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Коста Лакоста, Xolidayboy, Денис Мацуев, Диана Арбенина, Jony, Пелагея, GUF, Константин Хабенский, Юрий Башмет и другие известные исполнители и артисты.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.