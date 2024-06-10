Фурор в Лужниках: "Три дня дождя" собрали более 4 тысяч зрителей на новом фестивале

Группа "Три дня дождя" открыла крупнейшую фестивальную площадку в Лужниках

Российская рок-группа "Три дня дождя" стала первой, кто выступил на открытии крупнейшей фестивальной площадки Москвы в Лужниках. Концерт посетили более 4 тысяч человек. Программа была разделена на электронную и акустическую части, где солист Глеб Викторов пел под гитару.

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Группа представила любимые треки в разных стилях. В будущем на новой площадке выступят Тося Чайкина, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Коста Лакоста, Xolidayboy, Денис Мацуев, Диана Арбенина, Jony, Пелагея, GUF, Константин Хабенский, Юрий Башмет и другие известные исполнители и артисты.