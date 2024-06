Фурор в Лужниках: "Три дня дождя" собрали более 4 тысяч зрителей на новом фестивале

Российская рок-группа "Три дня дождя" стала первой, кто выступил на открытии крупнейшей фестивальной площадки Москвы в Лужниках. Концерт посетили более 4 тысяч человек. Программа была разделена на электронную и акустическую части, где солист Глеб Викторов пел под гитару.

Фото: Wikipedia by Government of Moscow Press centre is licensed under public domain