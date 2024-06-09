Подробности развода Алсу: Ян Абрамов избивал певицу

Блогер Антон Суворкин заявил, что бизнесмен Ян Абрамов избивал свою жену, певицу Алсу. В весной 2024 года Алсу подала на развод с Абрамовым, не комментируя причины расставания. Суворкин утверждает, что причиной могли быть измены Абрамова и насилие в семье.
Он описывает, что Абрамов часто изменял и жестоко обращался с Алсу. Продюсер Алина Красная добавила, что Ян потребовал от Алсу уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя семье. Алсу оставила сцену после рождения детей, что, по словам продюсера, было жестким условием Яна.
Ранее сообщалось, что подавшая на развод певица Алсу вышла в свет с женой Мартиросяна.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.