Подробности развода Алсу: Ян Абрамов избивал певицу

Блогер обвинил Яна Абрамова в насилии над певицей Алсу

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Антон Суворкин заявил, что бизнесмен Ян Абрамов избивал свою жену, певицу Алсу. В весной 2024 года Алсу подала на развод с Абрамовым, не комментируя причины расставания. Суворкин утверждает, что причиной могли быть измены Абрамова и насилие в семье.

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Он описывает, что Абрамов часто изменял и жестоко обращался с Алсу. Продюсер Алина Красная добавила, что Ян потребовал от Алсу уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя семье. Алсу оставила сцену после рождения детей, что, по словам продюсера, было жестким условием Яна.

Ранее сообщалось, что подавшая на развод певица Алсу вышла в свет с женой Мартиросяна.