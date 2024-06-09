Ксения Собчак шокировала ПМЭФ сумкой за 11 миллионов рублей

Ксения Собчак на ПМЭФ с сумкой Hermes за 11 миллионов рублей

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак привлекла внимание на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), взяв с собой сумку Hermes стоимостью 11 миллионов рублей.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

В своем Telegram-канале она опубликовала фото, на котором позирует в черно-красном приталенном макси-платье без рукавов, с красными туфлями и помадой в тон.

Сумка французского модного дома Hermes стоит около 120 тысяч долларов. Ранее в июне Собчак рассказала о перенесенной пластической операции на лице.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова ответила на нападки Ксении Собчак.