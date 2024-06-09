Ксения Собчак шокировала ПМЭФ сумкой за 11 миллионов рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак привлекла внимание на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), взяв с собой сумку Hermes стоимостью 11 миллионов рублей.
В своем Telegram-канале она опубликовала фото, на котором позирует в черно-красном приталенном макси-платье без рукавов, с красными туфлями и помадой в тон.
Сумка французского модного дома Hermes стоит около 120 тысяч долларов. Ранее в июне Собчак рассказала о перенесенной пластической операции на лице.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова ответила на нападки Ксении Собчак.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.