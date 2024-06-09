Стас Михайлов теперь под охраной: ему нужна защита от фанатов

Стас Михайлов нанял личную охрану для защиты от поклонников

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов рассказал в интервью с блогером Идой Галич, что нанял личную охрану для защиты от поклонников.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Михайлов объяснил, что охрана нужна не только для предотвращения нападений, но и для защиты от глупых ситуаций и соблазнов. Охранники должны быть незаметными и уметь избегать конфликтов, правильно организовывая маршруты.

Певец вспомнил случай в ресторане Хабаровска, где в компании нетрезвых людей столкнулся с фривольным поведением, что подчеркнуло необходимость личной охраны.