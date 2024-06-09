Стас Михайлов теперь под охраной: ему нужна защита от фанатов

Российский певец Стас Михайлов рассказал в интервью с блогером Идой Галич, что нанял личную охрану для защиты от поклонников.
Михайлов объяснил, что охрана нужна не только для предотвращения нападений, но и для защиты от глупых ситуаций и соблазнов. Охранники должны быть незаметными и уметь избегать конфликтов, правильно организовывая маршруты.
Певец вспомнил случай в ресторане Хабаровска, где в компании нетрезвых людей столкнулся с фривольным поведением, что подчеркнуло необходимость личной охраны.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.