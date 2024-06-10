"Попрошайка и женоненавистник": скандал между Киркоровым и Успенской взорвал шоу-бизнес

Судебный конфликт: Филипп Киркоров и Любовь Успенская на грани разрыва дружбы

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Долгие годы дружеские отношения между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской испортились из-за конфликта, связанного с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

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Успенская выразила недовольство его работой, в то время как Киркоров был в восторге. Это привело к судебным искам и нанятию адвокатов. Успенская назвала Киркорова женоненавистником, что вызвало его иск о защите чести и достоинства на 10 миллионов рублей.

В ответ Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой". Адвокаты обеих сторон продолжают судебные разбирательства, при этом Успенская требует опровержения и удаления контента.