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"Попрошайка и женоненавистник": скандал между Киркоровым и Успенской взорвал шоу-бизнес

Судебный конфликт: Филипп Киркоров и Любовь Успенская на грани разрыва дружбы

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Шоу-бизнес

Долгие годы дружеские отношения между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской испортились из-за конфликта, связанного с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Судебный конфликт: Филипп Киркоров и Любовь Успенская на грани разрыва дружбы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Успенская выразила недовольство его работой, в то время как Киркоров был в восторге. Это привело к судебным искам и нанятию адвокатов. Успенская назвала Киркорова женоненавистником, что вызвало его иск о защите чести и достоинства на 10 миллионов рублей.

В ответ Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой". Адвокаты обеих сторон продолжают судебные разбирательства, при этом Успенская требует опровержения и удаления контента.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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