"Попрошайка и женоненавистник": скандал между Киркоровым и Успенской взорвал шоу-бизнес

Долгие годы дружеские отношения между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской испортились из-за конфликта, связанного с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.
Успенская выразила недовольство его работой, в то время как Киркоров был в восторге. Это привело к судебным искам и нанятию адвокатов. Успенская назвала Киркорова женоненавистником, что вызвало его иск о защите чести и достоинства на 10 миллионов рублей.
В ответ Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой". Адвокаты обеих сторон продолжают судебные разбирательства, при этом Успенская требует опровержения и удаления контента.
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